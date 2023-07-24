Нефть перешла к росту

Цены на нефть поднимаются днем в понедельник на ожиданиях стимулирования китайской экономики и перспективах сокращения предложения.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 в понедельник составляет $81,28 за баррель, что на $0,4 (0,49%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Международный бенчмарк приближается к трехмесячному максимуму, составляющему $81,76 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,48 (0,62%), до $77,55 за баррель.

Поддержку рынку оказывают ожидания введения стимулирующих мер в Китае, чья экономика слабо восстанавливается после пандемии, пишет Trading Economics.

В пятницу Пекин уже призвал регионы принять меры для стимулирования спроса на автомобили, в том числе за счет улучшения кредитных условий, сообщало сетевое издание MarketWatch.

Кроме того, нефтетрейдеры ожидают снижения предложения в условиях сокращения добычи Саудовской Аравией.