Naxcivanbank в I полугодии сократил активы почти на 15%, увеличил прибыль на 3%

Единственный региональный банк в Азербайджане ОАО "Naxcivanbank" в январе-июне 2023 года сократил активы на 14,6% - до 295 млн 773,05 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель на конец июня 2023 года составил 204,701 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022г на 17,9% - ИФ).
Обязательства банка равны 188 млн 476,45 тыс. манатов (спад на 19,5%). Депозиты в банке оцениваются в 112,221 млн манатов (спад на 27,8%), в том числе вклады населения - 9,201 млн манатов (спад на 11,3%).
Капитал банка равен 107 млн 296,6 тыс. манатов (спад на 4,4%), уставный капитал - 94 млн манатов (без изменений).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности первого полугодия 2023 года составила 8 млн 71,65 тыс. манатов, что на 3,3% больше показателя аналогичного периода 2022 года.
Naxcivanbank лицензию на деятельность получил в августе 2008 года, является единственным региональным банком страны. Акционерами банка являются физические лица.
Х.Насирзаде
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