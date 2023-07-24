Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России пройдет в Москве 25 июля

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет во вторник в Москве трехстороннюю встречу и раздельные двусторонние переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении , сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"25 июля в Москве состоятся трехсторонние и раздельные двусторонние переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в понедельник.
На Смоленской площади отметили, что в ходе переговоров министры проанализируют пути "активизации выполнения трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении".
"Особое внимание будет уделено подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, поиску развязок по остающимся вопросам, чему Россия готова оказывать максимальное содействие", - добавили в МИД РФ.
Также главы МИД трех стран планируют обсудить разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией, контакты по линии общественности и экспертов, запуск диалога парламентариев двух стран.
По информации ведомства, в ходе двусторонней беседы Лаврова с Байрамовым планируется сосредоточиться на обсуждении актуальных вопросов российско-азербайджанской повестки в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
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