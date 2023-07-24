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Финансы 24.07.2023 17:05

Expressbank увеличил в I полугодии активы на 12%, сократил прибыль на 21%

Азербайджанский "Expressbank" в январе-июне 2023 года увеличил активы на 12% - до 489,458 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка равен 350,545 млн манатов (рост на 18%), в частности потребительские кредиты - 175,337 млн манатов (рост на 10%), бизнес-кредиты - 105,19 млн манатов (рост на 9,8%).

Обязательства банка равны 365,789 млн манатов (рост на 18,8%). Депозитный портфель на начало июля 2023 года составил 196,038 млн манатов (рост на 1,5%), в том числе вклады населения - 155,45 млн манатов (рост на 2,8%).

Капитал Expressbank оценивается в 123,669 млн манатов (спад на 4,2%), уставный капитал - 112,545 млн манатов (без изменений).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в первом полугодии 2023 года составила 6 млн 320,19 тыс. манатов (спад на 21,3% по сравнению с январем-июнем 2022 года - ИФ).

Expressbank создан в 1989 году. Акционерами банка являются 3 юридических лица и одно физическое лицо.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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