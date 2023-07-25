В Баку назвали абсурдом и лицемерием призывы Еревана принять меры против Азербайджана на международном уровне

МИД Азербайджана призывает Армению осознать, что ее усилия по воспрепятствованию восстановлению мира и стабильности в регионе не принесут никаких результатов.

"Тот факт, что премьер-министр Армении назвал так называемый режим, созданный Арменией, "демократически избранным правительством", совершившим тягчайшие военные преступления и преступления против человечности, включая этническую чистку и геноцид против азербайджанского населения региона, является наглядным примером того, что официальные лица Армении не отказались от оккупационной политики и действий, продолжающихся около 30 лет. Мнение, высказанное премьер-министром Армении полностью противоречат его заявлениям о том, что "территориальная целостность Азербайджана, включая Карабах, признается Арменией"", - отмечается в комментарии МИД Азербайджана по поводу интервью Никола Пашиняна французской газете "Le Monde".

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана подчеркивает, что армянская сторона, поддерживающая агрессивную политику и сепаратизм, и требующая ликвидацию погранично-пропускного пункта (ППП) "Лачин", который затрудняет осуществление противоправной деятельности в регионе против Азербайджана, должна понимать, что установка данного ППП полностью соответствует и находится в рамках международного права.

"Этот шаг был предпринят для предотвращения подрывной деятельности Армении, и существование ППП не является предметом обсуждений. Решение Международного суда от 6 июля единогласно отклонившее требование Армении, еще раз подтвердило, что установление Азербайджаном ППП является полностью суверенным и легитимным решением", - заявляет МИД.

В МИДе также подчеркнули, что выдвинутый Азербайджаном и положительно воспринятый международными акторами, в том числе главой Евросовета Шарлем Мишелем, отказ армянской стороны от использования дороги Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона, свидетельствует о том, что утверждения о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе не отражают действительности.

"Это также свидетельствует о том, что истинное намерение Армении состоит в том, чтобы использовать ситуацию для политического шантажа. Армения стремится продолжить свою незаконную деятельность на территории Азербайджана", - заявляет официальный Баку.

МИД подчеркивает, что игнорирование деятельности Международного комитета Красного Креста в регионе и того факта, что ежедневно через ППП в обоих направлениях проходят десятки жителей Армении, а также то, что Азербайджан выдвинул альтернативные варианты, в том числе маршрут Агдам-Ханкенди, "является попыткой премьер-министра Армении манипулировать международным общественным мнением".

"Грубо нарушая все нормы и принципы международного права на протяжении 30 лет, игнорируя предостережения международных организаций против политики этнических чисток, не считаясь с четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН, абсурдно и лицемерно со стороны Армении призывать к мерам против Азербайджана на международном уровне", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что прекращение попыток вмешательства официальных лиц Армении в мероприятия по реинтеграции армян, проживающих на суверенных территориях Азербайджана, безоговорочное подтверждение Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана словом и делом является самым необходимым условием обеспечения мира в регионе.

"Совершенно неприемлемо, чтобы руководство Армении под каким-либо предлогом обусловливало суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, что наносит удар по усилиям, направленным на нормализацию отношений между двумя странами, и служит сохранению напряженности в регионе. Армянская сторона должна, наконец, понять, что ее усилия по воспрепятствованию восстановлению мира и стабильности в регионе не дадут никаких результатов. Призываем армянскую сторону прекратить провокационные действия и заявления и соблюдать свои международные обязательства", - говорится в заявлении.

Б.Рустамбеков