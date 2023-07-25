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Цена на нефть

24.07 $/bbl +/- WTI 78.74 +1.67 Brent 82.74 +1.67

ТЭК 25.07.2023 19:10

Нефть дорожает на оптимизме в отношении спроса в Китае

Цены на нефть поднимаются во вторник из-за роста оптимизма трейдеров в отношении спроса в Китае благодаря стимулирующим мерам, объявленным Пекином.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $82,94 за баррель, что на $0,2 (0,24%) выше, чем на закрытие рынка в понедельник.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,26 (0,33%), до $79 за баррель.

Власти КНР будут стимулировать потребление, в том числе автомобилей и электроники, а также спрос на услуги, включая спорт, туризм и отдых, говорится в заявлении Политбюро Компартии КНР, опубликованном во вторник.

"Ситуация в Китае очень важна для глобального роста спроса на нефть в этом году, и у трейдеров возникали опасения в связи с более слабым, чем ожидалось, восстановлением экономики страны, - отмечается в обзоре ING, который цитирует Market Watch. - Сигналы о новых стимулах помогают снизить эти опасения".

Внимание трейдеров направлено на двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в среду. Эксперты уверены, что ФРС повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Многие считают, что на этом цикл ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ может закончиться.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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