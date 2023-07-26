Действия Рида в Украине могут навредить переговорам Москвы и Вашингтона по Уилану и Гершковичу, обеспокоены в США

Действия американца Тревора Рида в Украине могут оказать негативное влияние на переговоры с Москвой о возможности освобождения других задержанных в России граждан США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Собеседник телеканала заявил, что Вашингтон обеспокоен тем, что развитие событий с Ридом негативно повлияет на текущие переговоры, направленные на освобождение двух американцев, задержанных в России: Пола Уилана и Эвана Гершковича.
При этом источник отметил, что действия Рида и переговоры находятся отдельно друг от друга.
"Это было то, что человек сделал по собственной воле, и к этому следует относиться совершенно отдельно от переговоров об освобождении Эвана Гершковича и Пола Уилана", - сказал чиновник CNN.
Он также сообщил, что Рид проходит лечение в Региональном медицинском центре Ландштуль - военном госпитале США недалеко от авиабазы Рамштайн.
Ранее представитель госдепа США Ведант Патель подтвердил данные о ранении американца Рида в Украине.
"Мы знаем, что Тревор Рид был ранен при участии в боевых действиях в Украине", - сказал Патель на брифинге.
Он добавил, что США осведомлены о помощи НПО, благодаря которым Рида доставили в Германию, где ему оказывают медицинскую помощь.
В апреле 2022 года Россия и США осуществили обмен осужденного в РФ американца Рида на россиянина Константина Ярошенко.
Рид был осужден в июле 2020 года Головинским судом Москвы на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима за нападение на двоих полицейских в Москве. В суде он заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.
Американец отбывал наказание в колонии в Мордовии.
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