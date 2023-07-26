Цены на нефть опускаются на данных API о запасах в США, Brent у $83,2 за баррель

Цены на нефть опускаются в среду после подъема накануне до максимумов с середины апреля.
Снижению рынка в среду способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие увеличение запасов в США на прошлой неделе. Резервы повысились на 1,319 млн баррелей после снижения на 797 тыс. баррелей неделей ранее, сообщил API.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 в среду составляет $83,19 за баррель, что на $0,45 (0,54%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $0,9 (1,1%), до $83,64 за баррель, максимума с 18 апреля.
Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,46 (0,58%), до $79,17 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,89 (1,1%), до $79,63 за баррель, что также является самым высоким значением с 18 апреля.
Официальные данные о запасах энергоносителей в США за неделю, завершившуюся 21 июля, будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти на 4,4 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 2,3 млн баррелей.
Накануне стало известно, что власти КНР намерены стимулировать потребление, в том числе покупку автомобилей и электроники, а также спрос на услуги, включая спорт, туризм и отдых.
"Ситуация в Китае очень важна для глобального роста спроса на нефть в этом году, и у трейдеров возникали опасения в связи с более слабым, чем ожидалось, восстановлением экономики страны, - отмечается в обзоре ING, который цитирует Market Watch. - Сигналы о новых стимулах помогают снизить эти опасения".
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