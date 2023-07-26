Военный парад может пройти в КНДР в ночь на 27 июля

Северная Корея может провести военный парад, посвященный 70-летию подписания перемирия в Корейской войне, уже в полночь среды, сообщает "Ренхап" со ссылкой на источник в правительстве.
"Парад может начаться уже в полночь и продлиться до рассвета", - говорится в сообщении.
Коммерческие спутниковые снимки показали, что Север готовится к параду на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, пишет агентство.
По словам наблюдателей, список вооружений, которые, вероятно, появятся на параде, включает межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводного базирования и тактическое
Байрамов назвал необходимые условия для обеспечения мира в регионе
Очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении планируется провести в текущем году - Лавров
Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества
Nissan инвестирует $600 млн в бизнес Renault по выпуску электромобилей
Строительство ж/д участка Решт-Астара в Иране завершится к 2028г
ЦТСП отбирает компанию для строительства Гянджинского мемориального комплекса
LVMH станет спонсором Олимпиады-2024 в Париже
В Азербайджане при происшествиях природного и техногенного характера в I полугодии 2023 года погибли 33 человека - МЧС
В Азербайджане в I полугодии при пожарах погибли 18 человек - МЧС
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«ТуранБанк» объявил результаты деятельности за первые шесть месяцев 2023 года – активы выросли на 18%.
Банк Республика показал рост по всем финансовым показателям
Состоялся интеллектуальный конкурс по случаю Национального дня прессы
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС