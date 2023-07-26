Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8783 RUR   0.0188 GBR   2.191 TRY   0.0631

Цена на нефть

25.07 $/bbl +/- WTI 79.63 +0.89 Brent 83.64 +0.90

Дальнее зарубежье 26.07.2023 11:13

Военный парад может пройти в КНДР в ночь на 27 июля

Северная Корея может провести военный парад, посвященный 70-летию подписания перемирия в Корейской войне, уже в полночь среды, сообщает "Ренхап" со ссылкой на источник в правительстве.

"Парад может начаться уже в полночь и продлиться до рассвета", - говорится в сообщении.

Коммерческие спутниковые снимки показали, что Север готовится к параду на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, пишет агентство.

По словам наблюдателей, список вооружений, которые, вероятно, появятся на параде, включает межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводного базирования и тактическое

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПАРАД


Похожие новости


Президент Южной Кореи потребовал от министерства по делам объединения действовать более жестко в отношении КНДР Командование по операциям с беспилотниками будет создано в Южной Корее в сентябре Ответ Сеула на применение КНДР ядерного оружия будет «подавляющим» Данные секретных документов Пентагона не повлияют на отношения Южной Кореи и США КНДР заплатит за свои провокационные действия - президент Южной Кореи Президент Южной Кореи пригрозил КНДР последствиями за запуски ракет Сеул готовится к отражению атак КНДР в ответ на американо-южнокорейские учения В Сеуле считают преждевременным называть дочь Ким Чен Ына его преемницей Сеул может приостановить соглашение о снижении военной напряженности с КНДР - офис президента Южной Кореи Южная Корея, США и Япония считают контрпродуктивными планы КНДР наращивать ядерный арсенал

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az