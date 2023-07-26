Военный парад может пройти в КНДР в ночь на 27 июля

Северная Корея может провести военный парад, посвященный 70-летию подписания перемирия в Корейской войне, уже в полночь среды, сообщает "Ренхап" со ссылкой на источник в правительстве.

"Парад может начаться уже в полночь и продлиться до рассвета", - говорится в сообщении.

Коммерческие спутниковые снимки показали, что Север готовится к параду на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, пишет агентство.

По словам наблюдателей, список вооружений, которые, вероятно, появятся на параде, включает межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводного базирования и тактическое