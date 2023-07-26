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Цена на нефть

25.07 $/bbl +/- WTI 79.63 +0.89 Brent 83.64 +0.90

ТЭК 26.07.2023 18:54

Brent подешевела до $82,94 за баррель

Цены на нефть эталонных марок замедлили снижение вечером в среду после выхода официальных данных о запасах в США.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:48 по бакинскому времени подешевели на $0,31 (0,37%) - до $82,94 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,37 (0,46%) - до $79,26 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 июля, сократились на 600 тыс. баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Тем временем товарные запасы бензина сократились на 786 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов понизились на 245 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,35 млн баррелей, сокращение запасов бензина на 1,68 млн баррелей и снижение резервов дистиллятов на 301 тыс. баррелей.

Также участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Итоги заседания станут известны в 22:00 по бакинскому времени в среду, и у аналитиков и экономистов практически нет сомнений в том, что ключевая процентная ставка Федрезерва будет повышена на 25 базисных пунктов. Трейдеры будут ждать от Пауэлла сигналов о том, планирует ли центробанк новые подъемы ставки. Высокие ставки замедляют экономический рост и негативно влияют на спрос на энергоносители.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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