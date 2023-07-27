Военные Нигера заявили о свержении президента и закрытии границ

Военные в эфире национального телевидения Нигера заявили о свержении президента Мохамеда Базума, сообщает Al Jazeera.

"Границы страны закрыты, и по всей стране объявлен комендантский час", - цитирует телеканал заявление полковника Амаду Абдрамане.

Он сообщил, что силы обороны и безопасности Нигера выступили против президента Базума "из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления". В своем заявлении Абдрамане также предостерег от иностранного вмешательства.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии выступили против главы Нигера.

Телеканал CNN сообщил, что президент Базум был схвачен сотрудниками президентской гвардии, что привело к протестам в столице и вызвало предупреждения региональных властей о готовящемся государственном перевороте.

Министр внутренних дел страны Хамаду Сулей был арестован президентской гвардией в среду утром по местному времени и содержится в президентском дворце в столице Ниамее вместе с Базумом, сообщил телеканал.

Позже сотни протестующих собрались в столице Ниамее в поддержку Базума.