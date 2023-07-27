Нефть дорожает после снижения накануне, Brent у $83,7 за баррель

Цены на нефть растут в четверг после снижения накануне.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:13 в четверг составляет $83,66 за баррель, что на $0,74 (0,89%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $0,72 (0,9%), до $82,92 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,82 (1,04%), до $79,6 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,85 (1,1%), до $78,78 за баррель.
Поддержку котировкам оказывают перспективы сокращения глобального предложения и восстановление спроса со стороны Китая, однако рост сдерживается решением Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов, которое усиливает опасения в отношении общего спроса, пишет Trading Economics.
В среду ФРС ожидаемо повысила ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Уровень достиг максимума за 22 года.
Ситуация на рынке фьючерсов указывает на более чем 50-процентную вероятность снижения ставки к концу первого квартала 2024 года, заявил сетевому изданию MarketWatch соредактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.
"Если же ожидания в отношении политики Федрезерва сдвинутся в "ястребиную" сторону и опасения "жесткой посадки" или рецессии вернутся, рынки энергоносителей, как мы ожидаем, окажутся под ударом, поскольку риски в отношении потребительского спроса вскоре снова будут учтены в котировках", - отметил Ричи.
Ереван занимается политическими спекуляциями и шантажом - помощник Алиева
В Баку расценили попытку армянской стороны направить автоколонны в Карабах как посягательство на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана
В Баку обвинили Ереван в манипуляциях и спекуляциях на теме Лачинской дороги
Скончалась певица Шинейд О`Коннор
Частные вложения в создание Каспийского туркластера составят около 70 млрд руб.
ЮНЕСКО рекомендовала запретить использовать мобильные телефоны в школах
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
США призывают к немедленному освобождению президента Нигера
Ким Чен Ын встретился с Шойгу, состоялся обмен мнениями в области обороны и безопасности
Военные Нигера заявили о свержении президента и закрытии границ
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов
«ТуранБанк» объявил результаты деятельности за первые шесть месяцев 2023 года – активы выросли на 18%.
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС