Нефть дорожает после снижения накануне, Brent у $83,7 за баррель

Цены на нефть растут в четверг после снижения накануне.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:13 в четверг составляет $83,66 за баррель, что на $0,74 (0,89%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $0,72 (0,9%), до $82,92 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,82 (1,04%), до $79,6 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,85 (1,1%), до $78,78 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают перспективы сокращения глобального предложения и восстановление спроса со стороны Китая, однако рост сдерживается решением Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов, которое усиливает опасения в отношении общего спроса, пишет Trading Economics.

В среду ФРС ожидаемо повысила ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Уровень достиг максимума за 22 года.

Ситуация на рынке фьючерсов указывает на более чем 50-процентную вероятность снижения ставки к концу первого квартала 2024 года, заявил сетевому изданию MarketWatch соредактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

"Если же ожидания в отношении политики Федрезерва сдвинутся в "ястребиную" сторону и опасения "жесткой посадки" или рецессии вернутся, рынки энергоносителей, как мы ожидаем, окажутся под ударом, поскольку риски в отношении потребительского спроса вскоре снова будут учтены в котировках", - отметил Ричи.