Баку и Анкара намерены сотрудничать в рамках разработки истребителя пятого поколения KAAN

Азербайджан и Турция и будут сотрудничать в рамках разработки боевого самолета пятого поколения турецкой разработки KAAN, сообщают турецкие СМИ.
"В связи с этим сегодня на полях IDEF-23 состоится церемония подписания "Соглашения о национальном сотрудничестве в области разработки боевых самолетов", -отмечают издания..
Документ будет подписан между министерством оборонной промышленности Азербайджана и турецкой компанией-разработчикомTurkish Aerospace Industries (Turk Havac?l?k ve Uzay Sanayi A.S., TUSAS).
Планируется, что истребитель KAAN совершит свой первый полет в конце этого года.
Н.Аббасова
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