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Оборона 27.07.2023 11:17

Баку и Анкара намерены сотрудничать в рамках разработки истребителя пятого поколения KAAN

Азербайджан и Турция и будут сотрудничать в рамках разработки боевого самолета пятого поколения турецкой разработки KAAN, сообщают турецкие СМИ.

"В связи с этим сегодня на полях IDEF-23 состоится церемония подписания "Соглашения о национальном сотрудничестве в области разработки боевых самолетов", -отмечают издания..

Документ будет подписан между министерством оборонной промышленности Азербайджана и турецкой компанией-разработчикомTurkish Aerospace Industries (Turk Havac?l?k ve Uzay Sanayi A.S., TUSAS).

Планируется, что истребитель KAAN совершит свой первый полет в конце этого года.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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