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Дальнее зарубежье 04.12.2023 22:59

Турция впервые направила в Румынию группу истребителей для патрулирования воздушного пространства - НАТО

Турция впервые направила группу истребителей F-16 в Румынию для осуществления натовского патрулирования воздушного пространства вблизи ее черноморского побережья, сообщило в понедельник Объединенное воздушное командование альянса.

Четыре истребителя прибыли на румынскую авиабазу Борча вблизи Фетешти. Самолеты будут осуществлять совместное патрулирование вместе с румынскими и германскими истребителями, "чтобы охранять воздушное пространство НАТО на побережье Черного моря и сдерживать потенциальные угрозы с воздуха", указывается в сообщении.

В нем подчеркивается, что "давно запланированное развертывание демонстрирует готовность союзников по НАТО поддерживать друг друга и укреплять коллективную оборону альянса".

Турецкие F-16 будут находиться в Румынии в течение четырех месяцев.

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Тэги: НАТО, ТУРЦИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, РУМЫНИЯ


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