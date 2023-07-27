Баку призвал Ереван воздержаться от провокаций и поддержать использование дороги Агдам-Ханкенди

Несанкционированная с азербайджанской стороной отправка Ереваном автоколонн под видом гуманитарных грузов в Карабах является очередной провокацией против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджан.
“Тот факт, что армянская сторона без согласования с нашей страной направляет автоколонны на суверенные территории Азербайджана под названием «гуманитарного груза», является очередной провокацией против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Поощрение такой провокации на уровне армянского государства и премьер-министра совершенно недопустимо”, - подчеркнул МИД в комментарии в ответ на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о попытке отправки грузов на территории Азербайджана.
В министерстве подчеркнули, что несанкционированные действия Еревана еще раз говорят о том, что заявления Армении о «напряженной гуманитарной ситуации в регионе» являются ничем иным, как намерением этой страны продолжать незаконную деятельность и создавать напряженность путем безосновательных политических манипуляций.
Помимо этого, в Баку в ответ на обвинения Еревана против Азербайджана в попытках так называемого «геноцида» потребовали у армянской стороны принести свои извинения за насильственную депортацию азербайджанцев с территории Армении, массовую гибель людей при изгнании их из своих домов, агрессию и оккупацию азербайджанских территорий, в том числе геноцид (Ходжалы - ИФ), преступления против человечности и политику этнических чисток.
“Если армянская сторона действительно заинтересована в мире и стабильности в регионе, в том числе если она поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, то ей следует воздержаться от таких провокационных шагов, поддержать использование дороги «Агдам-Ханкенди» и других альтернативных дорог, предложенных азербайджанской стороной для удовлетворения потребностей армянских жителей Азербайджана. Армянская сторона также не должна препятствовать усилиям Азербайджана по реинтеграции армянских жителей”, - подчеркнули в министерстве.
Х.Насирзаде
Турция в мае увеличила импорт нефти на 23% м/м, закупки дизтоплива выросли на 22%
Власти Латвии проверят Latvijas Gaze на предмет соответствия выплат дивидендов санкциям
Премьер Швеции обеспокоен, что полиция может выдать новые разрешения на акции с сожжением Корана
ЕС направил в Грецию пожарные самолеты
Июль 2023 года побьет мировой рекорд по экстремальной жаре - Гутерриш
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Генсек ООН призывает освободить президента Нигера
Лесные пожары приблизились к Афинам, нарушено движение поездов в центральной части Греции
Командующие ВС Нигера поддержали путчистов, выступивших против президента
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Кредит от Yelo Bank всего за 2 минуты!
“Nar” поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов
«ТуранБанк» объявил результаты деятельности за первые шесть месяцев 2023 года – активы выросли на 18%.
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС