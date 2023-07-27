Баку призвал Ереван воздержаться от провокаций и поддержать использование дороги Агдам-Ханкенди

Несанкционированная с азербайджанской стороной отправка Ереваном автоколонн под видом гуманитарных грузов в Карабах является очередной провокацией против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджан.

“Тот факт, что армянская сторона без согласования с нашей страной направляет автоколонны на суверенные территории Азербайджана под названием «гуманитарного груза», является очередной провокацией против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Поощрение такой провокации на уровне армянского государства и премьер-министра совершенно недопустимо”, - подчеркнул МИД в комментарии в ответ на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о попытке отправки грузов на территории Азербайджана.





В министерстве подчеркнули, что несанкционированные действия Еревана еще раз говорят о том, что заявления Армении о «напряженной гуманитарной ситуации в регионе» являются ничем иным, как намерением этой страны продолжать незаконную деятельность и создавать напряженность путем безосновательных политических манипуляций.





Помимо этого, в Баку в ответ на обвинения Еревана против Азербайджана в попытках так называемого «геноцида» потребовали у армянской стороны принести свои извинения за насильственную депортацию азербайджанцев с территории Армении, массовую гибель людей при изгнании их из своих домов, агрессию и оккупацию азербайджанских территорий, в том числе геноцид (Ходжалы - ИФ), преступления против человечности и политику этнических чисток.





“Если армянская сторона действительно заинтересована в мире и стабильности в регионе, в том числе если она поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, то ей следует воздержаться от таких провокационных шагов, поддержать использование дороги «Агдам-Ханкенди» и других альтернативных дорог, предложенных азербайджанской стороной для удовлетворения потребностей армянских жителей Азербайджана. Армянская сторона также не должна препятствовать усилиям Азербайджана по реинтеграции армянских жителей”, - подчеркнули в министерстве.





Х.Насирзаде