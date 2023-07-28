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Цена на нефть

27.07 $/bbl +/- WTI 80.09 +1.31 Brent 84.24 +1.32

ТЭК 28.07.2023 15:45

Нефть замедлила снижение, Brent у $84 за баррель

Цены на нефть эталонных марок остаются в минусе днем в пятницу, но могут завершить ростом пятую неделю подряд.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:29 составляет $83,97 за баррель, что на 27 центов (0,32%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 22 цента (0,27%) и составили $79,87 за баррель.

Давление на котировки оказывают решения ведущих центробанков. Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) на этой неделе повысили процентные ставки на 25 базисных пунктов, однако рынок надеется на скорое завершение циклов ужесточения денежно-кредитной политики.

Кроме того, трейдеры оценивают опубликованную в пятницу квартальную отчетность крупных американских нефтепроизводителей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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