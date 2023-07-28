Нефть замедлила снижение, Brent у $84 за баррель

Цены на нефть эталонных марок остаются в минусе днем в пятницу, но могут завершить ростом пятую неделю подряд.
Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:29 составляет $83,97 за баррель, что на 27 центов (0,32%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 22 цента (0,27%) и составили $79,87 за баррель.
Давление на котировки оказывают решения ведущих центробанков. Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) на этой неделе повысили процентные ставки на 25 базисных пунктов, однако рынок надеется на скорое завершение циклов ужесточения денежно-кредитной политики.
Кроме того, трейдеры оценивают опубликованную в пятницу квартальную отчетность крупных американских нефтепроизводителей.
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