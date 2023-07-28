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Цена на нефть

27.07 $/bbl +/- WTI 80.09 +1.31 Brent 84.24 +1.32

ТЭК 28.07.2023 19:38

Нефть остается в минусе, Brent у $84,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером в пятницу, но завершают ростом пятую неделю подряд.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:17 составляет $84,17 за баррель, что на 7 центов (0,08%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени также понизились на 7 центов (0,09%) и составили $80,02 за баррель.

Brent близка к завершению недели ростом на 2,9%, WTI -на 3,5%, указывает MarketWatch.

"Быки" ожидают сохранения поддержки котировок на фоне проявления эффекта от добровольного сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки в июле и августе, отмечает сетевой ресурс.

Однако важнее может оказаться то, намерен ли Эр-Рияд продлить действие этих мер еще на месяц, до конца сентября, полагает сырьевой аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

"Если так и произойдет, дефицит на нефтяном рынке в третьем квартале будет еще больше, что окажет дополнительную поддержку котировкам, - приводит MarketWatch слова Фритша. - Если же добровольное сокращение добычи внезапно закончится и производство в сентябре подскочит на 1 млн б/с, цены на нефть наверняка окажутся под давлением".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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