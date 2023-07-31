Военные в Нигере обвинили Францию в планах вернуть прежнюю власть в стране

Организаторы переворота в Нигере в понедельник обвинили Францию в намерении осуществить военное вмешательство в дела страны с целью восстановить власть свергнутого президента Мохамеда Базума, сообщают западные СМИ.

"Франция, изыскивая способы военного вмешательства в дела Нигера, при пособничестве некоторых нигерцев провела встречу с начальником штаба нацгвардии Нигера с целью получить необходимые политические и военные разрешения на акцию", - приводят СМИ выдержки из заявления путчистов.

Путчисты также обвинили службы безопасности неназванного западного посольства в применении в воскресенье слезоточивого газа против демонстрантов в столице страны Ниамее. В итоге шесть человек были госпитализированы.

СМИ напоминают, что в Нигере размещены 1,5 тыс. французских военнослужащих.

Накануне Елисейский дворец объявил о готовности президента Франции Эмманюэля Макрона защитить соотечественников в Нигере в случае необходимости; заявление последовало в связи с событиями в воскресенье у французского посольства Ниамее.

В президентской канцелярии заявили, что Макрон "не потерпит никакой атаки против Франции и ее интересов". Франция отреагирует "немедленно и неукоснительно" в случае нападения на ее граждан, подчеркнули в Елисейском дворце.