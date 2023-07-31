Brent подорожала до $85,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок начали расти днем в понедельник и могут завершить месяц рекордным подъемом с начала 2022 года.
Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent, торги которыми прекращаются в понедельник, на лондонской бирже ICE Futures к 15:23 подорожали на $0,60 (0,71%) - до $85,59 за баррель. Более активный октябрьский контракт вырос в цене на $0,59 (0,7%) - до $85 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,68 (0,84%) - до $81,26 за баррель.
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