Республиканцы требуют от Минюста США информацию о несостоявшейся сделке Хантера Байдена о признании вины

Глава юридического комитета палаты представителей США Джим Джордан, председатель комитета по надзору и подотчетности Джеймс Комер, а также глава комитета по доходам и расходам Джейсон Смит направили в понедельник письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду с требованием предоставить документы и информацию по сделке Хантера Байдена - сына президента Джо Байдена - с Минюстом о признании вины, сообщают американские СМИ.
"Необычные соглашения министерства о признании вины и досудебном отводе средств с мистером Байденом вызывают серьезную обеспокоенность, особенно в сочетании с недавними утверждениями информаторов о том, что министерство предоставило преференциальный режим мистеру Байдену в ходе своего расследования и предложило урегулировать его предполагаемое преступное поведение", - говорится в письме.
Республиканцы также запросили брифинг Минюста по делу Байдена-младшего.
Ранее Хантер Байден не признал свою вину по делу о налоговых преступлениях и незаконном владении оружием.
"Невиновен, ваша честь", - заявил он судье Мэриэллен Норейке в ходе слушания в городе Уилмингтон, штат Делавэр.
Суд сообщил, в свою очередь, что на данном этапе не будет принимать во внимание сделку, заключенную ранее защитой со стороной обвинения. В суде сочли, что она содержит "нетипичные положения".
Согласно постановлению суда, у сторон есть 30 дней, чтобы представить дополнительные материалы, которые бы разъяснили правовые основания заключения соглашения.
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