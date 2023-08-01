Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией к концу 2023 года при наличии конструктивного подхода со стороны Еревана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил подписание мирного договора между Баку и Ереваном к концу 2023 года.

«Если мы увидим конструктивный подход с армянской стороны, и, самое главное, если они полностью отбросят все свои устремления оспаривать нашу территориальную целостность, тогда мы сможем найти мирное решение очень скоро, может быть, даже к концу года», - заявил Алиев в интервью Euronews.

Короткий фрагмент из интервью опубликован на странице Euronews в соцсетях.

Р.Керимов