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Карабах 01.08.2023 17:37

Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией к концу 2023 года при наличии конструктивного подхода со стороны Еревана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил подписание мирного договора между Баку и Ереваном к концу 2023 года.

«Если мы увидим конструктивный подход с армянской стороны, и, самое главное, если они полностью отбросят все свои устремления оспаривать нашу территориальную целостность, тогда мы сможем найти мирное решение очень скоро, может быть, даже к концу года», - заявил Алиев в интервью Euronews.

Короткий фрагмент из интервью опубликован на странице Euronews в соцсетях.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, МИР


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