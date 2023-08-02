Нефть дорожает на данных о падении запасов в США

Цены на нефть продолжают расти днем в среду на сигналах о резком сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:06 подорожали на $0,72 (0,85%) - до $85,63 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,71 (0,87%) - до $82,08 за баррель.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали, что нефтяные запасы в США за прошлую неделю рухнули на 15,4 млн баррелей. Если данные найдут подтверждение в официальных цифрах Минэнерго, которые будут опубликованы в 17:30 мск в среду, падение будет рекордным с 1982 года.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают увидеть в отчете Минэнерго сокращение запасов нефти на 3,7 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

Тем временем опрос Bloomberg показал, что добыча нефти в странах ОПЕК в июле упала на 900 тыс. баррелей в сутки, обновив минимум с 2020 года. В том числе в Саудовской Аравии добыча сократилась на 810 тыс. б/с, до 9,15 млн б/с.

Саудовская Аравия ранее анонсировала продление добровольного сокращения нефтедобычи на 1 млн б/с до конца августа. Многие аналитики ожидают, что на этой неделе страна объявит о продлении этой меры до конца сентября.