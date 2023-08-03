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Цена на нефть

31.07 $/bbl +/- WTI 81.80 +1.22 Brent 85.43 +1.02

ТЭК 03.08.2023 15:18

Нефть перешла к снижению

Цены на нефть эталонных марок снижаются днем в четверг на фоне укрепления американского доллара.

Котировки октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:02 составляют $83,1 за баррель, что на $0,1 (на 0,12%) ниже цены на закрытие прошлой сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени также снизилась на $0,1 (на 0,13%) и составляет $79,39 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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