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ТЭК 04.08.2023 17:45

Премьер-министр Казахстана обсудил с главой КТК конкурентоспособность альтернативных маршрутов экспорта нефти из Казахстана

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с генеральным директором Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщила пресс-служба КТК.

"Стороны обсудили завершение реализации консорциумом программы устранения узких мест (ПУУМ), ориентированной на повышение пропускной способности нефтепровода Тенгиз - Новороссийск до 82 млн тонн углеводородного сырья в год в точке танкерной отгрузки. Также рассматривался вопрос конкурентоспособности альтернативных маршрутов экспорта нефти из Казахстана на мировые рынки в сравнении с нефтепроводом Тенгиз-Новороссийск", - говорится в сообщении.

"Генеральный директор КТК сообщил премьер-министру о том, что КТК в настоящее время уже достиг механической готовности к перекачке повышенных объемов нефти из Казахстана", - сообщила пресс-служба.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭКСПОРТ, НЕФТЬ, АЛЬТЕРНАТИВЫ


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