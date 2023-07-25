Минэнерго Казахстана не видит угроз для экспорта своей нефти из-за ситуации на Черном море

Министерство энергетики Казахстана не видит существенных рисков для экспорта нефти из-за ситуации на Черном море, сообщил глава ведомства Алмасадам Саткалиев.
"Как вы знаете, экспорт казахстанской нефти осуществляется, в том числе, и через российскую территорию. По трубопроводу КТК проблем нет на сегодняшний день. (...) Что касается трубопровода Атырау-Самара, то по нему идут поставки, в том числе в Европу. Казахстан отправил уже объем собственной нефти для переработки на НПЗ Германии, и мы на сегодняшний день каких-то определенных рисков существенных, связанных с ограничением экспорта казахстанской нефти, не видим", - сказал Саткалиев в кулуарах правительства во вторник.
Ранее Минобороны Украины заявило, что с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что такие заявления министерства обороны Украины несут угрозу для гражданских судов.
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