Восемь украинских летчиков готовы учиться на F-16

В первую группу украинских летчиков, которые пройдут курс обучения на американских истребителях F-16, вошли 8 пилотов, свободно владеющих английским языком, еще 20 пройдут языковые курсы в Великобритании, сообщило издание Politico со ссылкой на анонимные источники.

"Восемь украинских пилотов, свободно владеющих английским языком, готовы начать обучение на истребителе, как только официальный план обучения будет составлен группой европейских союзников и одобрен Соединенными Штатами. Точное время этого распоряжения остается неясным", - пишет издание.

Один из источников Politico также сообщил, что "20 пилотов, которые немного говорят по-английски, могут начать языковые курсы в Соединенном Королевстве уже в этом месяце. В общей сложности 32 украинских пилота — достаточно для двух эскадрилий — были определены для потенциального участия в программе обучения".

Как сообщалось, в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что в конце августа должно стартовать обучение украинских летчиков на многоцелевых истребителях F-16.