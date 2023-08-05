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Дальнее зарубежье 05.08.2023 16:34

Восемь украинских летчиков готовы учиться на F-16

В первую группу украинских летчиков, которые пройдут курс обучения на американских истребителях F-16, вошли 8 пилотов, свободно владеющих английским языком, еще 20 пройдут языковые курсы в Великобритании, сообщило издание Politico со ссылкой на анонимные источники.

"Восемь украинских пилотов, свободно владеющих английским языком, готовы начать обучение на истребителе, как только официальный план обучения будет составлен группой европейских союзников и одобрен Соединенными Штатами. Точное время этого распоряжения остается неясным", - пишет издание.

Один из источников Politico также сообщил, что "20 пилотов, которые немного говорят по-английски, могут начать языковые курсы в Соединенном Королевстве уже в этом месяце. В общей сложности 32 украинских пилота — достаточно для двух эскадрилий — были определены для потенциального участия в программе обучения".

Как сообщалось, в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что в конце августа должно стартовать обучение украинских летчиков на многоцелевых истребителях F-16.

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Тэги: УКРАИНА, F/16, ОБУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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