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Дальнее зарубежье 20.08.2023 17:40

Зеленский договорился с Нидерландами о поставке истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о поставке Украине истребителей F-16.

«Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета», — говорится в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, ПОСТАВКИ, F/16


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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