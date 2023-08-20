Зеленский договорился с Нидерландами о поставке истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о поставке Украине истребителей F-16. «Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета», — говорится в сообщении. В.Алиев

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