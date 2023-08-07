Цены на нефть опускаются на фоне укрепления доллара

Цены на нефть опускаются в понедельник после подъема до максимумов с апреля по итогам предыдущей сессии.

Давление на нефтяной рынок оказывает укрепление доллара США, снижающее привлекательность инвестиций в сырье. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно корзины основных мировых валют, прибавляет в ходе сессии 0,3%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 в понедельник составляет $85,42 за баррель, что на $0,82 (0,95%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,83 (1%), до $81,99 за баррель.

Как Brent, так и WTI, завершили торги в пятницу на максимумах с середины апреля в связи с опасениями сокращения предложения нефти на мировом рынке.

Саудовская Аравия в прошлый четверг объявила о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь. Россия также продолжит добровольное сокращение поставок нефти на внешние рынки в сентябре на 300 тыс. баррелей в сутки, сказал вице-премьер Александр Новак.