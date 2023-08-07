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Бизнес и законодательство 07.08.2023 15:41

Швейцария в январе-мае нарастила экспорт часов в Азербайджан на 22,5% г/г

Экспорт часов и их частей из Швейцарии в Азербайджан в январе-мае 2023 года вырос в денежном выражении на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,146 млн евро. Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили в статистическом управлении Евросоюза (Евростат).

Согласно статданным, швейцарские часовщики в январе экспортировали в Азербайджан свою продукцию на 0,699 млн евро, феврале – на 0,736 млн евро, марте – на 0,614 млн евро, апреле – на 1,042 млн евро, мае – на 1,055 млн евро.

В 2022 году Швейцария увеличила в денежном выражении экспорт часов и их частей в Азербайджан на 19,9% по сравнению с 2021 годом, до 9,725 млн евро.

Р.Керимов

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ЧАСЫ, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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