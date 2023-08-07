Швейцария в январе-мае нарастила экспорт часов в Азербайджан на 22,5% г/г

Экспорт часов и их частей из Швейцарии в Азербайджан в январе-мае 2023 года вырос в денежном выражении на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,146 млн евро. Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили в статистическом управлении Евросоюза (Евростат).
Согласно статданным, швейцарские часовщики в январе экспортировали в Азербайджан свою продукцию на 0,699 млн евро, феврале – на 0,736 млн евро, марте – на 0,614 млн евро, апреле – на 1,042 млн евро, мае – на 1,055 млн евро.
В 2022 году Швейцария увеличила в денежном выражении экспорт часов и их частей в Азербайджан на 19,9% по сравнению с 2021 годом, до 9,725 млн евро.
Р.Керимов
Алиеву показали вооружение и технику ОПД «Газах»
Первые 20 семьи в ближайшие дни вернутся в село Забух
Азербайджанские военные перехватили на границе БПЛА ВС Армении
Швейцария в январе-мае увеличила экспорт фармпродукции в Азербайджан в 1,6 раза
Азербайджан будет представлен на международных туристических выставках в Катаре, Узбекистане и Китае
В Азербайджане за I полугодие число преступлений, связанных с наркотиками, выросло на 2%
Военные в Нигере усиливают безопасность, опасаясь иностранного вмешательства
Делегация Мали и Буркина-Фасо направилась в Нигер
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов
“Nar” продолжает вносить вклад в развитие родного языка
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС