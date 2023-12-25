Швейцария за 11 мес. увеличила экспорт часов в Азербайджан на 37%

Экспорт часов и их частей из Швейцарии в Азербайджан в январе-ноябре 2023 года вырос в денежном выражении на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,3 млн франков (11,6 млн евро), следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных швейцарского таможенного управления.

Швейцарские часовщики в ноябре экспортировали в Азербайджан свою продукцию примерно на 1,3 млн франков (1,3 млн евро) (+18,8% год к году).

В 2022 году Швейцария увеличила в денежном выражении экспорт часов и их частей в Азербайджан на 11,6% по сравнению с 2021 годом, до 9,8 млн франков (9,7 млн евро).

Р.Керимов