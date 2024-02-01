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Бизнес и законодательство 01.02.2024 10:12

Швейцария увеличила в 2023г поставки часов в Азербайджан в 1,4 раза

Экспорт часов и их частей из Швейцарии в Азербайджан в 2023 году вырос в денежном выражении на 39,3% по сравнению с 2022 годом и составил порядка 13,6 млн франков (14,1 млн евро), следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных швейцарского таможенного управления.

Швейцарские часовщики в декабре экспортировали в Азербайджан свою продукцию на 2,4 млн франков или 2,5 млн евро (+53,1% год к году).

В 2022 году Швейцария увеличила в денежном выражении экспорт часов и их частей в Азербайджан на 11,6% по сравнению с 2021 годом, до 9,8 млн франков.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ЧАСЫ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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