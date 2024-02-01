Швейцария увеличила в 2023г поставки часов в Азербайджан в 1,4 раза

Экспорт часов и их частей из Швейцарии в Азербайджан в 2023 году вырос в денежном выражении на 39,3% по сравнению с 2022 годом и составил порядка 13,6 млн франков (14,1 млн евро), следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных швейцарского таможенного управления.

Швейцарские часовщики в декабре экспортировали в Азербайджан свою продукцию на 2,4 млн франков или 2,5 млн евро (+53,1% год к году).

В 2022 году Швейцария увеличила в денежном выражении экспорт часов и их частей в Азербайджан на 11,6% по сравнению с 2021 годом, до 9,8 млн франков.

Р.Керимов