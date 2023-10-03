Швейцария за 8 мес. увеличила на треть экспорт часов в Азербайджан

Экспорт часов и их частей из Швейцарии в Азербайджан в январе-августе 2023 года вырос в денежном выражении на 37,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,459 млн франков (7,636 млн евро), следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных швейцарского таможенного управления.

Швейцарские часовщики в январе экспортировали в Азербайджан свою продукцию на 0,696 млн франков (0,699 млн евро), феврале - на 0,729 млн франков (0,736 млн евро), марте - на 0,608 млн франков (0,614 млн евро), апреле - на 1,026 млн франков (1,042 млн евро), мае - на 1,029 млн франков (1,055 млн евро), июне - на 1,02 млн франков (1,045 млн евро), июле - на 0,936 млн франков (0,969 млн евро), августе – 1,414 млн франков (1,476 млн евро).

В 2022 году Швейцария увеличила в денежном выражении экспорт часов и их частей в Азербайджан на 11,6% по сравнению с 2021 годом, до 9,753 млн франков (9,724 млн евро).

Р.Керимов