Экспорт часов из Швейцарии в Азербайджан превысил 10 млн евро

Экспорт часов и их частей из Швейцарии в Азербайджан в январе-октябре 2023 года вырос в денежном выражении на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10 млн франков (10,3 млн евро), следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных швейцарского таможенного управления.

Швейцарские часовщики в октябре экспортировали в Азербайджан свою продукцию на 1 млн франков или 1,1 млн евро (-4,1% год к году).

В 2022 году Швейцария увеличила в денежном выражении экспорт часов и их частей в Азербайджан на 11,6% по сравнению с 2021 годом, до 9,8 млн франков (9,7 млн евро).

Р.Керимов