Азербайджан будет представлен на международных туристических выставках в Катаре, Узбекистане и Китае

Азербайджанские компании примут участие в международных туристических выставках в Пекине (15-17 ноября 2023 года), Ташкенте (15-17 ноября 2023 года) и Дохе (20-22 ноября 2023 года).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупокwww.tender.gov.az, Госагентство по туризму (ГАТ) отбирает подрядчиков для установки «под ключ» выставочных стендов на этих выставках.
Тендерные предложения принимаются до 18.00 4 сентября 2023 года. Вскрытие тендерных предложений состоится 5 сентября в 12.00.
Стоимость участия в тендере по выставке в Пекине - 250 манатов, в Ташкенте - 150 манатов, в Дохе – 350 манатов.
Телефон для справок: (+99412) 5058704 (внутр.номер 2304), (+99451) 2296015, контактное лицо – Мехман Байрамов.
Адрес: Баку, ул. У. Гаджибейли 134.
Х.Насирзаде
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