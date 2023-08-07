Азербайджан будет представлен на международных туристических выставках в Катаре, Узбекистане и Китае

Азербайджанские компании примут участие в международных туристических выставках в Пекине (15-17 ноября 2023 года), Ташкенте (15-17 ноября 2023 года) и Дохе (20-22 ноября 2023 года).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупокwww.tender.gov.az, Госагентство по туризму (ГАТ) отбирает подрядчиков для установки «под ключ» выставочных стендов на этих выставках.

Тендерные предложения принимаются до 18.00 4 сентября 2023 года. Вскрытие тендерных предложений состоится 5 сентября в 12.00.

Стоимость участия в тендере по выставке в Пекине - 250 манатов, в Ташкенте - 150 манатов, в Дохе – 350 манатов.

Телефон для справок: (+99412) 5058704 (внутр.номер 2304), (+99451) 2296015, контактное лицо – Мехман Байрамов.

Адрес: Баку, ул. У. Гаджибейли 134.

Х.Насирзаде