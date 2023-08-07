Нуланд и Салливан в Джидде провели краткие переговоры со спецпредставителем Китая

И.о. первого замгоссекретаря США Виктория Нуланд и советник по нацбезопасности Джейк Салливан "на полях" переговоров в Джидде участвовали в краткой встрече со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэйем, заявил в понедельник представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"И.о. первого замгоссекретаря Виктория Нуланд и советник по национальной безопасности Джейк Салливан провели отдельную краткую встречу со спецпредставителем Китая", - сказал он на брифинге.

При этом он отметил, что участие КНР в консультациях в Джидде было конструктивным шагом, и что Пекин может сыграть роль в урегулировании ситуации с Украиной.

Также Миллер охарактеризовал двухдневные консультации по мирному урегулированию на Украине в Джидде в целом как "конструктивные".