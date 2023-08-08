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04.08 $/bbl +/- WTI 82.82 +1.27 Brent 86.24 +1.10

ТЭК 08.08.2023 21:19

Минэнерго США слегка повысило прогноз потребления нефти в мире в 2023г, до 101,19 млн б/с

Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2023 году составит 101,19 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство повысило свой прогноз, озвученный в июне, на 30 тыс. б/с. Оценка спроса на нефть в 2022 году повышена на 30 тыс. б/с - до 99,43 млн б/с.

Таким образом, Минэнерго США ожидает, что мировое потребление нефти и ЖУВ в 2023 году увеличится на 1,76 млн б/с, относительно прошлого года, что соответствует июльскому прогнозу ведомства.

Прогноз потребления нефти и ЖУВ в мире в 2024 году оставлен без изменений - 102,8 млн б/с.

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Тэги: США, НЕФТЬ, СПРОС, ОЦЕНКА


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