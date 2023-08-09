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СНГ 09.08.2023 22:40

Украине в 2024г потребуется минимум $42 млрд внешнего финансирования - глава Минфина

Потребности Украины во внешнем финансировании в следующем году будут на уровне не ниже этого года - $42 млрд, так как расходы на оборону и безопасность будут сохранены на уровне 2023 года, сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Радио Свобода".

"Сейчас $42 млрд у нас потребности во внешнем финансировании. На следующий год мы планируем не меньшую сумму. Почему? Потому что бюджет сектора безопасности и обороны мы будем планировать на уровне 2023 года", - сказал он.

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Тэги: УКРАИНА, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПОТРЕБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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