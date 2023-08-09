Украине в 2024г потребуется минимум $42 млрд внешнего финансирования - глава Минфина

Потребности Украины во внешнем финансировании в следующем году будут на уровне не ниже этого года - $42 млрд, так как расходы на оборону и безопасность будут сохранены на уровне 2023 года, сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Радио Свобода".
"Сейчас $42 млрд у нас потребности во внешнем финансировании. На следующий год мы планируем не меньшую сумму. Почему? Потому что бюджет сектора безопасности и обороны мы будем планировать на уровне 2023 года", - сказал он.
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