Украине в 2024г потребуется минимум $42 млрд внешнего финансирования - глава Минфина

Потребности Украины во внешнем финансировании в следующем году будут на уровне не ниже этого года - $42 млрд, так как расходы на оборону и безопасность будут сохранены на уровне 2023 года, сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Радио Свобода".

"Сейчас $42 млрд у нас потребности во внешнем финансировании. На следующий год мы планируем не меньшую сумму. Почему? Потому что бюджет сектора безопасности и обороны мы будем планировать на уровне 2023 года", - сказал он.