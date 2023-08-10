Азербайджан в январе-июле увеличил экспорт продукции АПК на 10,6%

Экспорт аграрной и агропромышленной продукции из Азербайджана в январе-июле 2023 года составил на сумму $540,2 млн, что на 10,6% больше показателя 7 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

Из общего объема на долю экспорта аграрной продукции пришлось $402,8 млн (+ 4,2%), агропромышленной продукции - $119,4 млн (+41,3%).

По данным центра, плодоовощной экспорт в январе-июле 2023 года вырос на 46,6%.

Как сообщалось ранее, экспорт аграрной и агропромышленной продукции из Азербайджана в 2022 году составил на сумму $912,4 млн, что на 11,8% больше показателя 2021 года.

Из общего объема на долю экспорта аграрной продукции пришлось $717,6 млн (+6,7%), агропромышленной продукции - $194,8 млн (+35,4%).

Б.Рустамбеков