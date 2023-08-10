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ТЭК 10.08.2023 16:24

ОПЕК ожидает снижения в 2024г добычи ЖУВ в Азербайджане

Добыча жидких углеводородов (ЖУВ) в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 1,5 млн б/с и составит в среднем 67,27 млн б/с, в то время как в предыдущем отчете прогнозировался рост на 1,4 млн б/с - до 67,14 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

"Пересмотры в сторону понижения данных по Канаде, Азербайджану и европейским странам ОЭСР были более чем компенсированы пересмотром в сторону повышения производства жидких углеводородов в России и США", - отмечает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на аналитиков организации.

Так, прогноз добычи по России повышен на 100 тыс. б/с - до 10,38 млн б/с в 2023 году, на 2024 год прогноз сохранен.

Оценка добычи в США увеличилась на 50 тыс. б/с в 2023 году. Если раньше предполагалось, что показатель вырастет с 19,21 млн б/с в 2022 году до 20,29 млн б/с, то новый прогноз предполагает увеличение с 19,23 млн б/с до 20,36 млн б/с (на 1,13 млн б/с). В 2024 году, как ожидается, США замедлят темп роста до 0,66 млн б/с и увеличат производство до 21,02 млн б/с. Оценка роста снижена на 20 тыс. б/с в 2024 году.

"Ожидается, что основными драйверами роста на 2023 год станут США, Бразилия, Норвегия, Казахстан, Гайана и Китай, тогда как снижение добычи нефти прогнозируется в основном в России. Тем не менее, сохраняется неопределенность, связанная с потенциалом добычи сланцевой нефти в США и незапланированным техническим обслуживанием в оставшуюся часть года", - говорится в отчете.

В 2024 году предложение жидких углеводородов в странах ОЭСР увеличится в следующем году на 0,9 млн б/с, а в регионе, не входящем в ОЭСР, прогнозируется рост на 0,4 млн б/с, считают эксперты.

Ожидается, что основными драйверами роста поставок жидких углеводородов в 2024 году будут США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан, при этом большая часть увеличения ожидается за счет наращивания существующих проектов. В то же время, по прогнозам, наибольшее снижение производства произойдет в Мексике и Азербайджане.

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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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