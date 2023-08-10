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Цена на нефть

09.08 $/bbl +/- WTI 84.40 +1.48 Brent 87.55 +1.38

ТЭК 10.08.2023 16:25

Нефть перешла к снижению

Цены на нефть начали снижаться днем в четверг после роста до многомесячных максимумов накануне.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:08 подешевели на $0,36 (0,41%) - до $87,19 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,56 (0,66%) - до $83,84 за баррель.

В среду цена Brent выросла на 1,6%, обновив максимум с 23 января, а стоимость WTI увеличилась на 1,8%, до рекордной отметки с ноября прошлого года.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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