Нефть перешла к снижению

Цены на нефть начали снижаться днем в четверг после роста до многомесячных максимумов накануне.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:08 подешевели на $0,36 (0,41%) - до $87,19 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,56 (0,66%) - до $83,84 за баррель.

В среду цена Brent выросла на 1,6%, обновив максимум с 23 января, а стоимость WTI увеличилась на 1,8%, до рекордной отметки с ноября прошлого года.