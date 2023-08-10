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ТЭК 10.08.2023 17:19

ОПЕК в июле снизила добычу нефти на 830 тыс. б/с, добыча на 770 тыс. б/с ниже плана

ОПЕК в июле снизила добычу нефти на 836 тыс. баррелей в сутки к июню - до 27,3 млн б/с, говорится в отчете организации.

Производство снизилось в основном в Саудовской Аравии (на 1 млн б/с), Ливии (на 52 тыс. б/с) и Нигерии (на 40 тыс. б/с), в то время как Иран (+68 тыс. б/с), Ирак (+40 тыс. б/с) и Ангола (+56 тыс. б/с) нарастили его.

Согласно расчетам "Интерфакса", уровни июля на 2,8 млн б/с ниже установленных квот по добыче в рамках сделки ОПЕК+. Кроме квот ряд стран взяли на себя добровольные обязательства снизить производство. С учетом этих обязательств уровень добычи нефти странами ОПЕК, участвующими в соглашении ОПЕК+, был на 774 тыс. б/с ниже плана.

В дополнение к установленным ограничениям ряд стран ОПЕК+ дополнительно добровольно с мая по декабрь 2023 года снижают добычу еще на 1,66 млн б/с (из них страны ОПЕК - на 1 млн б/с): Саудовская Аравия - на 500 тыс. б/с, ОАЭ - на 144 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, Кувейт - на 128 тыс. б/с, Алжир - на 48 тыс. б/с, Габон - на 8 тыс. б/с.

Кроме того, Саудовская Аравия объявила о планах снизить свою добычу в июле еще на 1 млн б/с - до 9 млн б/с.

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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА, ИЮЛЬ


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