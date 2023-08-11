США намерены привлечь $200 млрд для развивающихся стран - американский Минфин

США планируют привлечь $200 млрд для развивающихся стран, включая Украину, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.
"Мы работаем над тем, чтобы использовать эти действия США в международных финансовых институтах для мобилизации $200 млрд нового финансирования для развивающихся стран при поддержке наших партнеров и союзников", - говорится в заявлении Йеллен, опубликованном на сайте ведомства.
Она отметила, что данные усилия продемонстрируют приверженность США "оказанию помощи наиболее уязвимым странам и народам".
Глава Минфина, в частности, подчеркнула, что США "непоколебимы в своей приверженности поддержке украинского народа и правительства".
"Соединенные Штаты будут продолжать возглавлять созданную нами всемирную коалицию в поддержку Украины, особенно в связи с тем, что помощь США стимулирует дальнейшую финансовую поддержку со стороны других стран и международных финансовых институтов", - добавила Йеллен.
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