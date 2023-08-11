Цены на нефть растут и завершают неделю в плюсе

Цены на нефть растут в пятницу, завершая в плюсе седьмую неделю подряд, на фоне усиливающихся опасений дефицита предложения на мировом рынке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $86,79 за баррель, что на $0,39 (0,45%) выше, чем на закрытие рынка в четверг.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,3 (0,36%), до $83,12 за баррель.

Глобальный спрос на нефть в июне вырос до рекорда, впервые превысив 103 млн баррелей в сутки (б/с), в частности, благодаря высокому потреблению в Китае, говорится в опубликованном в пятницу отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Спрос на нефть бьет рекорды благодаря увеличению ее использования в генерации электроэнергии, высоким летним авиаперевозкам, а также растущей активности китайских нефтехимических заводов", - отмечают в МЭА.

Эксперты организации ждут дальнейшего увеличения спроса в августе, которое с учетом сокращения добычи Саудовской Аравии может создать дефицит на нефтяном рынке.

Согласно прогнозу МЭА, в 2023 году спрос на нефть увеличится на 2,2 млн б/с по сравнению с предыдущим годом, до 102,17 млн б/с.

ОПЕК прогнозирует увеличение мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,44 млн б/с, до 102,01 млн б/с.