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АПК 11.08.2023 23:00

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ на 0,5 млн т, до 48 млн т

Минсельхоз США в очередной раз повысил оценку экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2023-го - июнь 2024 гг.).

Согласно августовскому обзору, опубликованному в пятницу, новый прогноз составляет 48 млн тонн, что на 0,5 млн тонн больше, чем прогнозировалось в июле. В минувшем месяце по сравнению с июнем оценка была повышена на 1 млн тонн, до 47,5 млн тонн.

При этом прогноз сбора пшеницы в РФ вновь не изменился - 85 млн тонн, в то время как оценка переходящих запасов была снижена до 11,44 млн тонн с 12,44 млн тонн в июле.

Прогноз экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - ЕС - сохранился на уровне 38,5 млн тонн.

Прогноз экспорта фуражных культур в августовском отчете не изменился - 8,91 млн тонн. В то же время оценка их сбора снижена до 39,4 млн тонн с 42,25 млн тонн месяцем ранее.

Снизился и прогноз сбор кукурузы - до 14,6 млн тонн с 16,3 млн тонн месяцем ранее. Оценка объемов ее экспорта не изменилась - 4,2 млн тонн.

Согласно прогнозу Минсельхоза США, мировой сбор пшеницы в этом сельхозгоду составит 793,37 млн тонн (796,67 млн тонн по июльской оценке), фуражного зерна - 1 млрд 497,26 млн тонн (1 млрд 513,38 млн тонн), кукурузы - 1 млрд 213,5 млн тонн (1 млрд 224,47 млн тонн).

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Тэги: РОССИЯ, США, ЗЕРНО, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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