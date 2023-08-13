Нетаньяху отложил отпуск и проводит совещание по безопасности в Тель-Авиве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил отпуск и в воскресенье проводит совещание вокруг вопросов безопасности на военной базе в Тель-Авиве, передает Times of Israel.

По данным газеты, израильский премьер общается с главой Генштаба ВС Герци А-Леви. Дискуссия касается вопросов боеготовности и безопасности на фоне информации о том, что некоторые резервисты ЦАХАЛ в знак протеста против юридической реформы приняли решение прекратить участие в сборах.

Нетаньяху должен был отдыхать на Голанских высотах.

Протесты против юридической реформы в Израиле проходили с начала года практически каждую неделю.