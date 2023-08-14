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Транспорт и связь 14.08.2023 10:39

Казахстан предложил Азербайджану подписать «дорожную карту ТМТМ»

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев совершил рабочий визит в Азербайджан.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию ведомства, в ходе поездки глава МИИР посетил ряд объектов транспортной инфраструктуры Азербайджана, в том числе Бакинский судостроительный завод и международный торговый порт и припортовые станций, а также порт Говсан и станцию Баш-Алят.

Кроме этого, Карабаев встретился с министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым, на которой «азербайджанской стороне было предложено рассмотреть проект Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, а также актуализированный проект «Дорожной карты ТМТМ» (Транскаспийский международный транспортный маршрут).

Карабаев также посетил Апшеронский логистический центр и Бакинский железнодорожный вокзал, где ознакомился с пассажирскими вагонами производства Швейцарской компании Stadler.

Р.Ахмедов

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТРАНСПОРТ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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