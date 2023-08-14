Казахстан предложил Азербайджану подписать «дорожную карту ТМТМ»

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев совершил рабочий визит в Азербайджан.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию ведомства, в ходе поездки глава МИИР посетил ряд объектов транспортной инфраструктуры Азербайджана, в том числе Бакинский судостроительный завод и международный торговый порт и припортовые станций, а также порт Говсан и станцию Баш-Алят.
Кроме этого, Карабаев встретился с министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым, на которой «азербайджанской стороне было предложено рассмотреть проект Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, а также актуализированный проект «Дорожной карты ТМТМ» (Транскаспийский международный транспортный маршрут).
Карабаев также посетил Апшеронский логистический центр и Бакинский железнодорожный вокзал, где ознакомился с пассажирскими вагонами производства Швейцарской компании Stadler.
Р.Ахмедов
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