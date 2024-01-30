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Транспорт и связь 30.01.2024 11:28

Казахстан намерен привлечь за 5 лет 40 млрд евро на инфраструктурные транспортные проекты

Казахстан в ближайшие 5 лет планирует привлечь инвестиции на сумму 40 млрд евро для реализации основных инфраструктурных проектов в транспортной сфере, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.

Инвестиционные проекты Казахстана, в том числе по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы ) представил на форуме Global Gateway в Брюсселе глава ведомства Марат Карабаев.

"В этот период планируется реконструировать транзитные коридоры протяженностью 4,7 тыс. км и отремонтировать столько же дорог, которые составляют основой каркас ТМТМ. Для реализации проектов предлагаем привлечение средств в рамках инициативы Global Gateway и приглашаем европейские подрядные организации стать участниками большого проекта строительства автодорог Казахстана", - цитирует пресс-служба Карабаева.

По его словам, в железнодорожной отрасли ожидается строительство новых магистральных направлений протяженностью 1,3 тыс. км, модернизация действующей инфраструктуры. Эта работа направлена на кратное увеличение пропускной способности между Азией и ЕС.

В области гражданской авиации для развития отрасли и создания континентального транзитного хаба запланировано передать инвесторам под управление 22 аэропорта Казахстана.

Для укрепления морского флота и создания контейнерного хаба в порту Актау инвесторам предлагается 171 га для развития терминальных мощностей. Наряду с этим возможна передача морских портов Актау и Курык в доверительное управление на условиях ship-or-pay.

Карабаев предложил использовать казахстанские площадки в качестве основного и наиболее устойчивого транзитного маршрута между Европой и Азией.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТРАНСПОРТ, ПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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