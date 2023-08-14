Япония и США вместе разработают ракеты-перехватчики гиперзвукового оружия

Япония и США будут вести совместные работы над ракетами, которые позволят перехватывать гиперзвуковое оружие, сообщает в понедельник "Киодо" со ссылкой на источники.
"Источники в правительстве в понедельник заявили, что Япония и США вместе создадут новый тип ракет, предназначенных для перехвата гиперзвукового оружия, которое разрабатывают такие страны как Северная Корея, Китай и Россия", - передает агентство.
Ожидается, что соответствующие договоренности достигнут президент США Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида в пятницу в Кэмп-Дэвиде: 18 августа здесь запланирован саммит США, Японии и Южной Кореи.
Ранее Токио и США сотрудничали при создании ракеты-перехватчика Standard Missile-3 Block IIA.
"Киодо" напоминает, что вначале Япония хотела получить оружие против гиперзвуковых ракет за счет модернизации зенитных ракетных комплексов Type-03 и использования морскими Силами самообороны Японии ракет Standard Missile-6. Однако, по словам источников, в итоге в Токио пришли к выводу, что эти вооружения позволяют осуществлять перехват гиперзвуковых ракет лишь на слишком поздней стадии их полета.
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты султану Брунея
МИД Азербайджана обвинил Армению в подготовке военной провокации на границе
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе
Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт томатов на 2,2%, выручку - сократил на 4,8%
Азербайджан в I полугодии импортировал бензина AI-92 почти на $13 млн
Транснефть укладывается в установленные сроки расширения трубопроводной системы
В Марокко температура воздуха впервые поднялась выше 50 градусов по Цельсию
Беларусь передала Азербайджану флаг Игр стран СНГ
Самолет рейса Баку-Дели вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам
ИВ Газахского района направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Алиев ввел в строй систему водоснабжения и канализации города Газах
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В ТуранБанк удобнее получить онлайн-кредит с SİMA
Доступная рассрочка для онлайн покупок с помощью кредитной карты Yelo
Moody`s повысило рейтинг Банка Республика до «B2» со «стабильным» прогнозом
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС