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Дальнее зарубежье 14.08.2023 11:03

Япония и США вместе разработают ракеты-перехватчики гиперзвукового оружия

Япония и США будут вести совместные работы над ракетами, которые позволят перехватывать гиперзвуковое оружие, сообщает в понедельник "Киодо" со ссылкой на источники.

"Источники в правительстве в понедельник заявили, что Япония и США вместе создадут новый тип ракет, предназначенных для перехвата гиперзвукового оружия, которое разрабатывают такие страны как Северная Корея, Китай и Россия", - передает агентство.

Ожидается, что соответствующие договоренности достигнут президент США Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида в пятницу в Кэмп-Дэвиде: 18 августа здесь запланирован саммит США, Японии и Южной Кореи.

Ранее Токио и США сотрудничали при создании ракеты-перехватчика Standard Missile-3 Block IIA.

"Киодо" напоминает, что вначале Япония хотела получить оружие против гиперзвуковых ракет за счет модернизации зенитных ракетных комплексов Type-03 и использования морскими Силами самообороны Японии ракет Standard Missile-6. Однако, по словам источников, в итоге в Токио пришли к выводу, что эти вооружения позволяют осуществлять перехват гиперзвуковых ракет лишь на слишком поздней стадии их полета.

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, ГИПЕРЗВУК, ПЕРЕХВАТ


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