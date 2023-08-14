ЕЦБ повысит ставку в сентябре в последний раз

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании, после чего цикл ужесточения денежно-кредитной политики может завершиться, полагают экономисты, принявшие участие в опросе Bloomberg.
Ставка по депозитам будет повышена до 4% с текущих 3,75%, показывают данные опроса, совпавшие с результатами аналогичного опроса, проведенного месяцем ранее. Рынок также оценивает вероятность такого сценария в 70%.
Вместе с тем теперь экономисты прогнозируют, что ЕЦБ начнет снижать ставки уже в марте следующего года - на месяц раньше, чем ожидалось ранее.
С момента последнего заседания европейский банковский регулятор обнародовал исследование, которое указало на то, что пиковый уровень базовой инфляции (потребительские цены без учета энергоносителей и продуктов питания) уже пройден. Кроме того, инфляционные ожидания потребителей в еврозоне продолжают опускаться, хотя и остаются выше целевого уровня в 2%.
Следующее заседание ЕЦБ состоится 13-14 сентября.
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