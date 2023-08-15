Tesla выпустила бюджетные версии электромобилей Model S и Model X для рынка США

Американский автопроизводитель Tesla начал продажу в США более дешевых версий машин Model S и Model X с уменьшенным запасом хода на фоне жесткой конкуренции на рынке электромобилей, сообщает MarketWatch.

Стоимость автомобилей с новой конфигурацией (Standard Range) на $10 тыс. ниже, чем у предыдущих версий.

Цена Model S Standard Range составляет $78,490 тыс., что на 11,3% меньше, чем у обычной Model S, а Model X в бюджетной комплектации обойдется в $88,490 тыс., на 11,2% дешевле старшей версии.

При этом запас хода электрокаров был снижен почти на четверть: до 515 км с 652 км для новой Model S и до 433 км с 560 км для более дешевой конфигурации Model X.

Поставки младших версий электрокаров начнутся в сентябре-октябре 2023 года.

Компания снижает цены на свою автопродукцию по всему миру с начала текущего года, причем самые значительные корректировки наблюдаются на высококонкурентном китайском рынке, где некоторые модели Tesla стоят в два раза меньше, чем в США и Европе.

Акции автопроизводителя теряют в цене 1,2% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость увеличилась почти вдвое, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 31,7%.